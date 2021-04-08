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هاني سرحان يفرج عن صور جديدة من كواليس "الاختيار 2"

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
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نشر المؤلف هاني سرحان، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، صورا من آخر يوم تصوير لمسلسل “الاختيار 2”، رجال الظل، وعلق " فركش الاختيار 2 "، وظهر في الصور هاني سرحان مع المخرج بيتر ميمي والأبطال كريم عبد العزيز وأحمد مكي والمنتج الفني محي إسماعيل ومدير التصوير حسين عسر.

 

مسلسل "الاختيار 2" من المنتظر عرضه على قناة ONTV في شهر رمضان القادم، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولي.

 

وظهر المؤلف هاني سرحان، مؤخراً في مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي وقال إنه اعتمد في كتابة مسلسل الاختيار 2 على الملفات الحقيقية والمحاضر الواقعية وقد قضى فترة تحضير 3 أشهر قبل بدء كتابة الحلقات وأن الكتابة جاءت قبل اختيار أبطال العمل، وأضاف الجمع بين كريم عبد العزيز وأحمد مكي شىء عظيم وسيقدم مكي لأول مرة أكشن ولكنه أبدع به، كما علق بأن الأدوار النسائية سيكون لها مساحة كبيرة في الاختيار2 ".

يذكر أن هاني سرحان أكد من قبل أن كتابة مسلسل "الاختيار 2" يعتبر تحدي له لأنه نوع مختلف عن ما قدمه سابقاً في مسلسلات مثل الفتوة والأب الروحي ولمس أكتاف حيث يحكي ويكتب قصص شخصيات حقيقية واقعية وصعوبة تحويل حياتها إلى سيناريو خاصة أنها شخصيات قدمت للوطن الكثير.

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزئين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات.


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