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تعرف على إنجازات "التأمين الصحي" منذ نوفمبر 2019 (إنفوجراف)

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:30 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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انطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل في شهر نوفمبر عام 2019، وما زالت تُكمل عملها بخطى ثابتة حتى الآن محققة العديد من الإنجازات على أرض الواقع.

ونشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقها والتي جاءت كالتالي:
_ تسجيل 3،5 مليون مواطن بالمنظومة في 4 محافظات المرحلة الأولى منذ انطلاقها.

_ تقديم 4 ملايين خدمة طبية تشمل أكثر من 50 ألف عملية جراحية.

_ يستهدف التأمين الصحي الشامل التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لـ100 مليون مصري.
تعرف على إنجازات "التأمين الصحي" منذ نوفمبر 2019 (إنفوجراف)
تعرف على إنجازات "التأمين الصحي" منذ نوفمبر 2019 (إنفوجراف)

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