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فى استجابة سريعة لواحد من الناس.. الرئيس السيسى يوجه بتوفير كافة احتياجات الطفلين محمد ومحمود ووالدتهم

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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في استجابة فورية لبرنامج واحد من الناس أصدر الرئيس السيسي تعليماته بتوفير كافة احتياجات الطفلين محمد ومحمود ووالدتهم وتوفير مصدر دخل ثابت لهم 

ووجه الرئيس السيسي بتقديم الرعاية الكاملة للطفلين محمد ومحمود ووالدتهم وتوفير مصدر دخل ثابت لهم ، فور ظهورهم ببرنامج واحدٍ من الناس علي شاشة الحياة 

وعلي جانب اخر وجه الاعلامي عمرو الليثي الشكر الي الرئيس لتوجيهاته بتوفير كافة احتياجات الطفلين محمد ومحمود ووالدتهم وتوفير مصدر دخل ثابت لهم

https://fb.watch/4JSBcWiwua/

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