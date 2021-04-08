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مجاهد: يجب اغلاق صفحة استقدام حكام أجانب في الدوري..والزمالك لم يعترض

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة القمة قرار نهائي.


وقال أحمد مجاهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"عدم استقدام حكام أجانب لمباراة القمة قرار نهائي"، موضحا :"نحن قادرين على استقدام حكام أجانب، ولكن هذا هو الوقت المناسب لان يدير الحكام المصريين مباراة القمة".


وأضاف :"يجب أن نغلق صفحة استقدام حكام اجانب في الدوري المصري، خاصة أن جميع الظروف مهيئة لنجاح الحكام المصريين بعد وجود تقنية الفار".


وأشار :"حتى هذه اللحظة الزمالك لم يعترض على اسناد مباراة القمة لحكام مصريين"


يذكر أن مباراة القمة ستقام ١٨ ابريل الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

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