أحمد مجاهد يكشف حقيقة خلافه مع حسام البدري





واوضح :"أتمنى أن يشارك محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، حيث نتواصل مع ناديه من أجل مشاركة اللاعب في الأولمبياد".

وأضاف :"علاقتي مع جميع أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني قوية للغاية، على رأسهم أحمد أيوب وطارق مصطفى".