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أحمد مجاهد يكشف حقيقة خلافه مع حسام البدري

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.


وقال أحمد مجاهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"لا توجد أي خلافات مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول"، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

وأضاف :"علاقتي مع جميع أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني قوية للغاية، على رأسهم أحمد أيوب وطارق مصطفى".

واوضح :"أتمنى أن يشارك محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، حيث نتواصل مع ناديه من أجل مشاركة اللاعب في الأولمبياد".

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