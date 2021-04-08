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أحمد مجاهد يكشف حقيقة خلافه مع حسام البدري
الخميس 08/أبريل/2021 - 01:46 ص
محمد زكي
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كشف المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.
وقال أحمد مجاهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"لا توجد أي خلافات مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول"، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.
وأضاف :"علاقتي مع جميع أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني قوية للغاية، على رأسهم أحمد أيوب وطارق مصطفى".
واوضح :"أتمنى أن يشارك محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، حيث نتواصل مع ناديه من أجل مشاركة اللاعب في الأولمبياد".
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