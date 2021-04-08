حقق فريق يوفنتوس فوز ثمينا على نظيره نابولي بنتيجة2/1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الاربعاء ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.





جاءت ثنائيه يوفنتوس عن طريق كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتينى باولو ديبالا في الدقيقتين 13، 73، بينما سجل انسيني هدف نابولي الوحيد.





ترتيب يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي



هذا الفوز رافعه رصيد يوفنتوس الى 59 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي بينما توقف رصيد نابوليعند 56 مقطع في المركز الخامس.





موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي







يستضيف فريق يوفنتوس نظيره فريق جنوى يوم الاحد المقبل الموافق 11 أبريل الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة ال30 من الدوري الايطالي.



