موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

واصل فريق انتر ميلان انتصاراته في بطوله الدوري الايطالي الممتاز للموسم الحالي بعدما تغلب على فريق ساسولو بنتيجه 2/1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من البطولة.





حملت ثنائية انتر ميلان توقيع كل من، البلجيكي روميلو لوكاكو و لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 10 و65، بينما جاء هدف ساسولو عن طريق اللاعب جونيور تراوري.





هذا الفوز رفع رصيد انتر ميلان إلى71 نقطة ليستمر متربعا على قمة ترتيب الدوري الايطالي بعد 29 جولة من عمر المسابقة المحلية.





ويلتقي فريق انتر ميلان مع فريق كالياري يوم الاحد المقبل، الموافق 11 ابريل الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة و الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الايطالي الممتاز.



