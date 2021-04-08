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أحمد مجاهد يكشف سبب إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة، إن لقاء القمة يوم ١٨ أبريل ستقام بحكام مصريين.

وأكد أحمد مجاهد في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس: "المباراة لا تحتاج حكام اجانب.. لماذا والمباراة بدون جماهير وهناك فار".

وتابع:"لجنة الحكام ترى أن لدينا حكام كبار مصريين".

وأشار: "الظروف كانت متغيرة وليس كان هناك كورونا ولا فار لذلك سيعين حكام مصريين".

وأتم: "لا نية لتأجيل القمة وستقام كافة مباريات الدوري بحكام مصريين ولن يتم التراجع عن القرار واتسقدام حكام أجانب".

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