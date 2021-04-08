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رامز جلال يغير اسم برنامجه بعد استياء القائمين علي الصحة النفسية في مصر

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أعلنت الإعلامية هويدا يوسف منسق عام إزالة وصمة المرض النفسي من مصر بقيادة الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية و الجمعية المصرية للطب النفسي برئاسة الدكتور ممتاز عبد الوهاب و بدعم الدكتور الكاتب خالد منتصر  نجاح الحملة التي اطلقتها في الفترة الاخيرة بعد تسريب اسم برنامج رامز بعنوان ( رامز مريض نفسي ) و قد اعلن الدكتور احمد عكاشة استياءه من اسم البرنامج و استياء كل اعضاء الجمعية المصرية للطب النفسي و بالفعل تم تغيير الاسم ل ( رامز طار عقله) و أوضحت انه حر في وصف نفسه انما اذا تطرق للمريض النفسي من قريب او بعيد لن يتهاون القائمين علي الحملة في مواجهته  و تصعيد الموضوع حتي يتم اتخاذ القرار المناسب للحفاظ علي المريض النفسي

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