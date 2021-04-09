Advertisements

نهاية عكس التوقعات في الموسم الثالث من الآنسة فرح

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:14 م
ولاء عبد الناصر
Advertisements
على عكس جميع التوقعات، استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما أدعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريما الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.

كما انقلبت علياء على شادي بسبب تعنيفه لها، وقررت طرده من الفندق نهائيًا، وذلك بعدما اتحدت مع أنيسة التي تمتلك وصية كمال وهدان، والذي حرم فيها شادي من كل شيء بسبب كونه ليس ابنه، كما تمكنت أنيسة من استدراج نادين إلى غرفة شادي وهددتها بالسلاح بسبب الرسالة التي أرسلتها لسمير بصوتها وطريقتها، والتي جعلت الشرطة تشتبه في أنيسة طوال هذه الفترة.

أما ديدا وماجد فأخيرًا تزوجا رغم الظروف الجوية الصعبة، ورغم أنه اكتشف زوجته القديمة حامل في طفلة، ولكن قاما بعمل حفل الزواج بفندق شادي وهدان، وقد ألقت فرح كلمتها تعبيرًا عن سعادتها بزواجهما.

وانتهت الحلقة على ظهور آدم، أول حب في حياة فرح، والشخص الذي تركها، فقط أثناء قراءتها لجواب طارق، وجدته أمامهايبتسم ويدمع... فهل تعود إليه، هذا ما سيكشفه الموسم الرابع.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني لعديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.

أخبار تهمك

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ 39 دقيقة

"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو

منذ ساعة و 26 دقيقة

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

منذ حوالي 9 ساعات

الإصابات تنهال على بايرن ميونيخ.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص- ثنائي الزمالك يعتذر للجهاز الفني للعودة للمشاركة في تدريبات الفريق

منذ ساعة و 22 دقيقة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على ضحايا برنامج "رامز عقله طار" من نجوم الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

صلاح يهدد ليفربول بسبب التجاهل

منذ أقل من ساعة

حقيقة إقتراب نجم الأهلي السابق من العودة للقلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:42 م

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

01:08 م

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

06:37 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

03:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج