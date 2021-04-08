50 فرد حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك واتحاد الكرة يفاضل بين 21 حكم





وأكد أحمد مجاهد في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس: "هناك 50 فرد فقط سيحضرون القمة بين الأهلي والزمالك وسيحضر 25 شخصا من الأهلي ومثلهم للزمالك".







وتابع:"لم نستقر على البنا لإدارة المباراة وهناك 21 حكم سيتم اختيار منهم احد الحكام وسيتم تعيين حكم اخر بديل".





وأقترب محمود البنا من قيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها يوم 18 إبريل المقبل.





وعلم الفجر الرياضي أن محمود البنا هو الحكم الأقرب لقيادة القمة بين الأهلي والزمالك بعد قرار اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد على إقامة اللقاء بتحكيم مصري.





وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقاك بحكام مصريين.





وتقام مباراة الأهلي والزمالك ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز يوم 18 إبريل فى تمام التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة.

كشف المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن عدد حضور لقاء القمة يوم 18 إبريل ستقام بحكام مصريين.