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زيدان يحسم قراره النهائي بشأن ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حسم موقفه من التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأشارت صحيفة دون بالون الإسبانية إلى أن محمد صلاح كان قد سجل هدف ليفربول الوحيد في شباك ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل النادي الإسباني في مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لليفربول سجله الفرعون المصري.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان حسم موقفه النهائي من التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل، حيث يرغب زيدان في التعاقد مع النجم المصري إلى ريال مدريد في حالة فشل الملكي في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن محمد صلاح هو البديل الأول للفرنسي كيليان مبابي على قائمة زيدان بعدما أصبح مرشحًا بقوة ليصبح هو الجالاكتيكو القادم في صفوف ريال مدريد.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التعاقد مع محمد صلاح سيتجاوز ثمنه الـ 100 مليون يورو بحساب ثمن الانتقال بالإضافة إلى راتب الفرعون المصري والضرائب المصاحبة.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن محمد صلاح سيكون لديه دافعًا إضافيًا في مباراته المقبلة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لإثبات صحة رؤية زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس الملكي بشأنه وهو ما بدأه بالفعل في مباراة الذهاب بتسجيل هدف فريقه الوحيد على الرغم من الهزيمة.

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