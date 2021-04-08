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أحمد مجاهد: اتحاد الكرة يسعي لحل أزمة القيد

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم على مشكلة القيد في الموسم الجديد بسبب انطلاق مسابقة دوري أبطال افريقيا في سبتمبر المقبل.

وتنتهي بطولة الدوري في الموسم الجاري خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:أنا مش ساحر وهناك ظروف تحكمنا في ملف القيد وبعض المصاعب في الموسم وتوقفات وتأجيلات وغيرها"

وواصل :"نقوم بالتواصل مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم في الوقت الحالي ووضع بعض الترتيبات للموسم الجديد".

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