محمد عامر يكشف سر نجاح جوزيه مع الأهلي





وأوضح محمد عامر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "قوة شخصية مانويل جوزيه هي التي جعلته يحقق كل هذه النجاحات مع النادي الأهلي".





وتابع، "فكرة أن تمتلك جيل ممتلئ باللاعبين الأفضل في مراكزهم ميزة، لكنها أيضًا عِبء كبير علي أي مُدرب قد تتسبب وحدها في فشله".





جدير بالذكر أن البرتغالي مانويل جوزيه حقق مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 20 بطولة، في أكثر من ولاية، وغادر القلعة الحمراء نهائيًا في عام 2012.

كشف محمد عامر نجم النادي الأهلي السابق، سر النجاحات التي حققها المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه مع القلعة الحمراء.