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أول رد من الزمالك بشأن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:08 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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رد عمرو الدردير المتحدث الرسمي بإسم مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة مباراة القمة بحكام أجانب.

وقال عمرو الدردير، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي احمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"موقف نادي الزمالك ثابت وراسخ، يحترم اتحاد الكرة وكل المؤسسات التي يتعامل معها"، مضيفا :"هناك قرار منذ التسعينات بإقامة مباراة القمة بطاقم حكام أجنبي".

وأضاف :"الزمالك يتمسك بموقفه برفضه بخوض المباراة بطاقم حكام مصري، خاصة في ظل الصراع مع الأهلي على لقب الدوري".

وواصل :"حتى هذه لم يصل للزمالك أي خطاب من اتحاد الكرة بشأن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين"، مضيفا :"عندما يتم اخطارنا رسميا بهذا القرار سيكون هناك رد رسمي من مسؤولي الزمالك"

واكمل :"الزمالك يرفض فكرة تأجيل المباراة، نحن جاهزين لخوض المباراة في موعدها المحدد مسبقا ١٨ ابريل".

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