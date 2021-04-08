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مساء الجمعة .. مؤتمر صحفي لكارتيرون
الخميس 08/أبريل/2021 - 04:39 ص
محمد زكي
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يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة للحديث عن لقاء تونجيث بطل السنغال المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.
وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لبطل السنغال في الخامسة والنصف مساءً، على أن يخوض تونجيث تدريبه في السادسة مساءً باستاد القاهرة.
جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض التدريب الأخير للفريق في الحادية عشرة صباح يوم الجمعة المقبل بملعب النادي بميت عقبة؛ استعدادا للقاء تونجيث.
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