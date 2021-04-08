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مساء الجمعة .. مؤتمر صحفي لكارتيرون

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:39 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة للحديث عن لقاء تونجيث بطل السنغال المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.

وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لبطل السنغال في الخامسة والنصف مساءً، على أن يخوض تونجيث تدريبه في السادسة مساءً باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض التدريب الأخير للفريق في الحادية عشرة صباح يوم الجمعة المقبل بملعب النادي بميت عقبة؛ استعدادا للقاء تونجيث.

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