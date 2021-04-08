محمد عامر: هذا اللاعب شبيه بيليه.. والخطيب الأفضل مهاريًا في مصر





وقال محمد عامر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد عباس «لاعب الأهلي السابق» كان يشبه بيليه في كرة القدم مع فارق الإمكانيات، لكن مهاريًا لم تشهد مصر لاعبًا مثل الخطيب".





فيما أشار إلى أنه يشعر بالحنين إلى الملاعب كلما شاهد نفسه كلاعب في مقاطع الفيديو، مؤكدا أنه يتمنى العودة للملعب مرة أخرى.





كما أكد أن أقوى مدرب أجنبي في تاريخ النادي الأهلي، هو البرتغالي مانويل جوزيه الذي رحل في عام 2012، بعدما حقق 20 بطولة رفقة القلعة الحمراء.

أكد محمد عامر نجم النادي الأهلي السابق، أن الكرة المصرية لم تشهد لاعبًا مهاريًا أفضل من محمود الخطيب لاعب القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق، ورئيس النادي الأهلي الحالي.