حمادة أنور: التحكيم المصري كله «مشاكل» ولا يصلح لإدارة القمة





وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"اتحاد الكرة، اختلق أزمة في مباراة القمة بدون أي داعي".





واضاف:"مباراة القمة بطولة خاصة، من الأفضل إقامتها بحكام أجانب، حتى لا يحث أي مشاكل، لأن الأهلي والزمالك لن يعجبهما الحكم المصري".





وتابع :"التحكيم المصري كله مشاكل ولا يصلح لإدارة القمة في الوقت الحالي، خاصة أن هناك مشاكل عديدة في تقنية الفار، وهو ما ظهر جليا في مباراة اسوان وانبي الأخيرة، حيث تم إلغاء هدف صحيح للفريق البترولي، ولم يتم اللجوء للفار".

علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة مباراة القمة بطاقم حكام مصريين.