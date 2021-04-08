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متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات المهدي سليمان حارس مرمى الفريق السماوي، على أعتاب الانتقال إلى ملعب التتش، لتدعيم مركز حراسة المرمى، خلال الموسم الجديد.

وكان المهدي سليمان دخل في خلاف حاد مع إدارة ناديه بالفترة الماضية، جعله خارج حسابات النادي تمامًا وعلى أعتاب الخروج بالصيف المقبل.

وأشار مصدر مقرب من الحارس في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب بدأ في لم متعلقاته من داخل ناديه استعدادًا للرحيل.

وأضاف: "هناك جلستين جمعت الحارس مع مسؤولي المارد الأحمر، من أجل الاتفاق حول إمكانية ضمه بالموسم الجديد، وهو ما وافق عليه الحارس، خاصةً أنه يرغب في ارتداء قميص القلعة الحمراء".

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