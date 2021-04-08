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رسالة نارية من حمادة أنور لإدارة الزمالك بشأن أزمة حكام مباراة القمة
الخميس 08/أبريل/2021 - 06:32 ص
محمد زكي
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وجه حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، رسالة إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بإسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري.
وقال حمادة أنور، خلال حواره ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"أتمنى من إدارة نادي الزمالك انها تتعامل مع الموضوع بإحترافية وهدوء"، مضيفا :"من مصلحة الزمالك إقامة المباراة في موعدها".
وأضاف :"يجب أن يقوم الزمالك بتصعيد الأزمة وفقا للطرق الشرعية واللجوء إلى وزير الرياضة".
يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام ١٨ إبريل الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.
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