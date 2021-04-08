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رسالة نارية من حمادة أنور لإدارة الزمالك بشأن أزمة حكام مباراة القمة

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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وجه حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، رسالة إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بإسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري.

وقال حمادة أنور، خلال حواره ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"أتمنى من إدارة نادي الزمالك انها تتعامل مع الموضوع بإحترافية وهدوء"، مضيفا :"من مصلحة الزمالك إقامة المباراة في موعدها".

وأضاف :"يجب أن يقوم الزمالك بتصعيد الأزمة وفقا للطرق الشرعية واللجوء إلى وزير الرياضة".

يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام ١٨ إبريل الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

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