محمد عامر: قطاع ناشئين الأهلي به كنوز والجوهري علامة في التدريب





وأوضح محمد عامر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عندما كنت أعمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لم يكن هناك أي مجاملات، هناك كنوز بقطاع الناشئين بالأهلي، وصعدت 23 لاعب للفريق الأول".







وتابع، "الجوهري علامة في التدريب، ومصر لم تستطع الاستفادة من قدراته، ولا توجد مدارس تدريبية في مصر في التوقيت الحالي، عكس ما كان يحدث من قبل".







فيما أوضح أنه لديه شعور بأن الزمالك سيتأهل من مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، مؤكداً أنه أقسم لصديق زمالكاوي له، أنهم سيفوزون على مولودية الجزائر.







كما أشار إلى أن الراحل ثابت البطل كان هو صاحب قرار ضم عصام الحضري إلى النادي الأهلي.

تحدث محمد عامر نجم النادي الأهلي السابق، عن قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، وحقيقة وجود مجاملات به بحكم أنه عمل في هذا القطاع.