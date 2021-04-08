نجم الأهلي يوضح سبب ضعف الدوري المصري وتأثير كثرة تغيير المدربين





وقال محمد عامر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الدوري كان طعمه حلو لما بنكسبه بصعوبة، لذلك عندما يقع الزمالك أو الأهلي، فهذا يترتب عليه تدهور الكرة في مصر".





وتابع، "قلة وانحصار المنافسة بين الأهلي والزمالك فقط يُضعِف الكرة المصرية، وكثرة تغيير المدربين تقلل من قيمة ومستوى الدوري المصري".





وتساءل عامر، "لماذا لا تطمح أندية وسط الجدول للمنافسة والفوز بالدوري بدلًا من دخول المربع الذهبي فقط؟".

أكد محمد عامر نجم النادي الأهلي السابق، أن الدوري المصري الممتاز أصبح بلا طعم، وضعيف للغاية، بسبب انحصار المنافسة بين الأهلي والزمالك فقط.