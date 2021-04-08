السبت.. "القومي للسينما" يعرض 4 افلام روائية قصيرة بنادي سينما الشباب









يواصل نادي "سينما الشباب"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي فعالياته يوم السبت المقبل الموافق 10 ابريل بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.





ومن المقرر عرض 4 افلام روائية قصيرة خلال الفعاليات وهي " حورية" إخراج إيمان حسن و" كاملة إخراج داني جمال، وفيلم " سلامة الشوف" للمخرجة شيماء طافش، وفيلم "

سرقة بعد منتصف الليل" للمخرجة رغدة كرم.





وعقب عرض الأفلام سوف تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي "أحمد عسر" لمناقشة الأفلام مع الجمهور.



