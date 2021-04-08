درينكووتر: تريزيجيه يريد تقديم المزيد دائمًا.. والعالم كله يدرك موهبة صلاح





وقال وقال اللاعب الإنجليزي في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تريزيجيه كان رائعا هو شخص ممتع ودؤوب يريد دائما أن يقدم المزيد".





وأكمل: "تريزيجيه شخص لطيف وحكيم وصاحب قرارات جيدة وداخل الملعب لاعب موهوب وذو ثقل".





وعن صلاح: "متميز جدا، العالم كله يدرك ويقدر موهبته ومهاراته، فهو لاعب متميز جدا سريع وذكي للغاية ومجددا هو أحد الاسماء الرائعة التي تركها تشيلسي".







وأتم: "صلاح قيمة وثروة وإضافة لأي فريق يلعب معه".

أكد أكد داني درينكووتر، لاعب قاسم باشا التركي المعار من تشيلسي الإنجليزي، أن تريزيجيه كان رائعا عندما زامله في أستون فيلا.