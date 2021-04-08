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درينكووتر: تريزيجيه يريد تقديم المزيد دائمًا.. والعالم كله يدرك موهبة صلاح
الخميس 08/أبريل/2021 - 02:51 ص
أحمد عصام
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أكد أكد داني درينكووتر، لاعب قاسم باشا التركي المعار من تشيلسي الإنجليزي، أن تريزيجيه كان رائعا عندما زامله في أستون فيلا.
وقال وقال اللاعب الإنجليزي في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تريزيجيه كان رائعا هو شخص ممتع ودؤوب يريد دائما أن يقدم المزيد".
وأكمل: "تريزيجيه شخص لطيف وحكيم وصاحب قرارات جيدة وداخل الملعب لاعب موهوب وذو ثقل".
وعن صلاح: "متميز جدا، العالم كله يدرك ويقدر موهبته ومهاراته، فهو لاعب متميز جدا سريع وذكي للغاية ومجددا هو أحد الاسماء الرائعة التي تركها تشيلسي".
وأتم: "صلاح قيمة وثروة وإضافة لأي فريق يلعب معه".
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