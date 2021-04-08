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درينكووتر يكشف سر تتويج ليستر سيتي بلقب البريميرليج التاريخي
الخميس 08/أبريل/2021 - 02:53 ص
أحمد عصام
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أكد داني درينكووتر، لاعب ليستر سيتي السابق، أن رانييري المعلم الأول له، مشيرا إلى أنه تعلم الكثير منه خارج كرة القدم أيضآ.
وقال اللاعب الإنجليزي في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "احترم رانييري بشدة واعتبره المعلم الأول لي وأقدر كل ما فعله من أجلي".
وتابع: "رانييري احترمه بشده علاقتنا متميزة جدا، كان يعاملني بطريقة مختلفة".
وأكمل: "الروح القتالية بكل المراكز كانت متميزة وهذا سر نجاح ليستر سيتي في الفوز بالدوري الإنجليزي".
وأضاف: "رأينا الكثير خلال هذا العام وكان هناك اتحاد قوي بين كل الفريق وليس فقط الأساسيين".
وأتم: "كان إنجازا لا يصدق ورائع جدا، ولن ندرك قيمته إلا بعد الاعتزال".
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