درينكووتر يتحدث عن أسباب انتقاله إلى قاسم باشا





وقال اللاعب الإنجليزي في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كان يجب على محاولة اللعب خارج إنجلترا لأني شعرت بالحاجة إلى هذه التجربة".





وأكمل: "كنت أرغب في اللعب داخل فريق يمنحني الفرصة ويكون أقل عرضه للضغوط".





وتابع: "شعرت أنني محظوظ بالانضمام إلى قاسم باشا لأن الضغوط أقل".





وعن اختفاءه الإعلامي: "الإعلام انتقدني بشكل كبير جدا خلال اخر ست سنوات لذلك كنت أشعر بتردد عندما يطلب مني أحد إجراء مقابلة".





وأتم: "الإعلام لم يكن حليفي، لذلك ركزت على لعب كرة القدم".

أكد داني درينكووتر، لاعب قاسم باشا التركي المعار من تشيلسي الإنجليزي، أنه احتاج لتجربة اللعب خارج إنجلترا.