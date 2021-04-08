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درينكووتر يتحدث عن أسباب انتقاله إلى قاسم باشا
الخميس 08/أبريل/2021 - 03:26 ص
أحمد عصام
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أكد داني درينكووتر، لاعب قاسم باشا التركي المعار من تشيلسي الإنجليزي، أنه احتاج لتجربة اللعب خارج إنجلترا.
وقال اللاعب الإنجليزي في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كان يجب على محاولة اللعب خارج إنجلترا لأني شعرت بالحاجة إلى هذه التجربة".
وأكمل: "كنت أرغب في اللعب داخل فريق يمنحني الفرصة ويكون أقل عرضه للضغوط".
وتابع: "شعرت أنني محظوظ بالانضمام إلى قاسم باشا لأن الضغوط أقل".
وعن اختفاءه الإعلامي: "الإعلام انتقدني بشكل كبير جدا خلال اخر ست سنوات لذلك كنت أشعر بتردد عندما يطلب مني أحد إجراء مقابلة".
وأتم: "الإعلام لم يكن حليفي، لذلك ركزت على لعب كرة القدم".
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