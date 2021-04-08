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درينكووتر: الانضمام لمانشستر يونايتد كان "حلم الطفولة"

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:58 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد داني درينكووتر، لاعب قاسم باشا التركي المعار من تشيلسي الإنجليزي، أن مانشستر يونايتد هو بيته.

وقال اللاعب الإنجليزي في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الانضمام إلى مانشستر يونايتد كان حلم طفولتي هو بيتي وأن تلعب هناك كان الأمر رائعا بالنسبة لي، تعلمت الكثير".

وأكمل: "اعتقد أنني رحلت في الوقت المناسب، قاموا بكل ما بوسعهم حتى ألعب وأشارك وسمحوا لي أن أسافر لإعارات".

وتابع: "لم أشعر بالظلم في مانشستر يونايتد بعد غيابي عن المشاركة، لقد فعلوا كل شيء لكي أشارك".

وأضاف: "تجربتي في مانشستر يونايتد كانت رائعة ومتميزة وسعيد بالفترة التي قضيتها داخل النادي".

وأكمل: "سكولز كان مثلي الأعلى، شرف وسعادة كبيرة أن يلقبني الكشافين بسكولز الجديد".

وأشار: "لكن هناك الكثير من العظماء مثل لامبارد وزيدان وإنييستا وتشافي ويمكن التعلم منهم".

وأتم: "كان هناك الكثير من نصائح فيرجسون لي، فهو مصدر طاقة لنا جميعا وكان دائمًا يركز معنا وهذا يظهر روعته".

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