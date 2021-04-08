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نيمار يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا برقم قياسي جديد
الخميس 08/أبريل/2021 - 04:30 ص
علي ماهر حلمي
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دخل النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا برقم قياسي جديد.
وقالت شبكة اوبتا العالمية للإحصاء ان نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا آخر 8 مواسم برصيد 26 أسيست.
وحقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا مثيرا على نظيره بايرن ميونخ الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.
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