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موعد مباراة أياكس أمستردام ضد روما في ربع نهائي الدوري الأوروبي
الخميس 08/أبريل/2021 - 05:01 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس فريق أياكس أمستردام الهولندي نظيره روما الإيطالي ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوهان كرويف أرينا.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو الدولي بالعاصمة الإيطالية روما يوم الخميس المقبل.
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