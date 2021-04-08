Advertisements

موعد مباراة أياكس أمستردام ضد روما في ربع نهائي الدوري الأوروبي

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الخميس فريق أياكس أمستردام الهولندي نظيره روما الإيطالي ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوهان كرويف أرينا.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو الدولي بالعاصمة الإيطالية روما يوم الخميس المقبل.

أخبار تهمك

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 13 ساعة

نيمار يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا برقم قياسي جديد

منذ أقل من ساعتين

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ حوالي 12 ساعة

النيابة تأمر بحبس المتهم بالتحرش بفتاة "أتوبيس الجيزة"

منذ حوالي 9 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. 37 حالة وفاة بكورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ يوم

قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لـ علوم القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

11:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج