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ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا
الخميس 08/أبريل/2021 - 07:06 ص
محمد زويد
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تتنافس الفرق الأورويية الكبرى في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، بعد الوصول لدور الـ 8 وتواجد ثماني فرق من صفوة أندية العالم ، في الوقت الذي يتنافس فيه اللاعبون الكبار على لقب هداف البطولة هذا الموسم.
ويتصدر هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف سجلهم خلال 7 مباريات فقط.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا كالآتي:
1ـ إيرلينج هالاند.. 10 أهداف .
2ـ كيليان مبابي.. 8 أهداف.
3ـ ماركوس راشفورد.. 6 أهداف.
4 ـ يوسف النصيري.. 6 أهداف.
5ـ محمد صلاح.. 6 أهداف.
6ـ أوليفييه جيرو.. 6 أهداف.
7ـ نيمار.. 6 أهداف.
8ـ ألفارو موراتا.. 6 أهداف.
9ـ روبرت ليفاندوفسكي.. 5 أهداف.
10ـ ليونيل ميسي.. 5 أهداف.
11ـ كريم بنزيمة.. 5 أهداف.
12 ـ سيرجيو أوليفيرا.. 5 أهداف.
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