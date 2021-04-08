ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا

تتنافس الفرق الأورويية الكبرى في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، بعد الوصول لدور الـ 8 وتواجد ثماني فرق من صفوة أندية العالم ، في الوقت الذي يتنافس فيه اللاعبون الكبار على لقب هداف البطولة هذا الموسم.







