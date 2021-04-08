تم تحويلها لمخازن.. غلق وتشميع 5 "جراجات" بحي البساتين

نفذت الأجهزة التنفيذية لحي البساتين، بناءً على توجيهات اللواء أحمد جودة رئيس الحي، حملة مكبرة على جميع المخالفين.





أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 "جراجات" تم تحويلها لمخازن، وهي كائنة بمنطقة المعراج السفلى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.





وفى سياق منفصل، وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضرورة التعامل بكل حزم مع "الكافيتريات" و"الكافيهات" والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فوري مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة.