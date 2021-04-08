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صفقة تبادلية مرتقبة بين يوفنتوس وميلان
الخميس 08/أبريل/2021 - 07:34 ص
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وميلان الإيطاليين في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأنه هناك تفكيرا داخل يوفنتوس وميلان في إمكانية مبادلة فيديريكو بيرنارديسكي، نجم هجوم السيدة العجوز مع أليسيو رومانيولي نجم دفاع الروسونيري.
وألمح الموقع الإيطالي أن هذه لا تعتبر المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن صفقة تبادلية تتضمن هذين الاسمين وقد يكون سبب ذلك أن وكيلهما واحد وهو مينو رايولا.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن تعاقد الثنائي ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل لذلك يفكر كل نادي في كيفية الاستفادة من نجمه بدلًا من رحيله بدون مقابل في 2022 أو عرضه للبيع بمبلغ زهيد في الميركاتو الصيفي المقبل.
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