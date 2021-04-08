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صفقة تبادلية مرتقبة بين يوفنتوس وميلان

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:34 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وميلان الإيطاليين في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأنه هناك تفكيرا داخل يوفنتوس وميلان في إمكانية مبادلة فيديريكو بيرنارديسكي، نجم هجوم السيدة العجوز مع أليسيو رومانيولي نجم دفاع الروسونيري.


وألمح الموقع الإيطالي أن هذه لا تعتبر المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن صفقة تبادلية تتضمن هذين الاسمين وقد يكون سبب ذلك أن وكيلهما واحد وهو مينو رايولا.


وأشار الموقع الإيطالي إلى أن تعاقد الثنائي ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل لذلك يفكر كل نادي في كيفية الاستفادة من نجمه بدلًا من رحيله بدون مقابل في 2022 أو عرضه للبيع بمبلغ زهيد في الميركاتو الصيفي المقبل.

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