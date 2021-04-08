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نجم الأهلي: محمد صلاح كان ينوي الهروب إلى ألمانيا.. وزيكا أفضل منه

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:10 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف محمد عامر نجم النادي الأهلي، أن المقاولون العرب كان يملك لاعبًا يدعى "محمد زيكا" أفضل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، موضحاً أنه أهدر هذه الموهبة بالاستهتار.

وأوضح عامر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أثناء عملي بالمقاولون العرب في بدايات محمد صلاح، كان هناك لاعب في نفس جيله يدعى زيكا، كان أجمد من محمد صلاح، لكن دماغه كانت بايظة".

وتابع، "محمد صلاح كان لاعبًا مختلفًا في بداياته مع المقاولون العرب، ونصحته بالاحتراف عن طريق النادي بدلًا من الهروب إلى ألمانيا بالمجان".

وأشار، "في بداية محمد صلاح، قلت لهاني رمزي "عندي لاعب سيكون ميسي مصر، ومحمد رضوان هو من صعد صلاح للفريق الأول بالمقاولون العرب واكملت المسيرة من بعده".

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