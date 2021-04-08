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شاهد.. أصالة وسميرة سعيد في افتتاح كافية ابن هاني شاكر

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر
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حصلت "الفجر" على أول صور للفنانة السورية أصالة نصري، بعد أخبار قصة زواجها من برلماني بالإسكندرية، من داخل افتتاح مطعم شريف، نجل الفنان هاني شاكر بالتجمع الخامس، والذى شهد حضور كوكبة من الفنانين.



كان أبرز هؤلاء النجوم الذين حضور الحفل هم الإعلامية بوسى شلبى، وسميرة سعيد، وهاني رمزي وزوجته، إلهام شاهين.

وكان مصدر كشف لـ"الفجر"، تفاصيل ما تردد خلال الساعات الماضية عن زواج الفنانة السورية أصالة نصري، من نائب برلماني يعيش فى محافظة الإسكندرية، ويصغرها بـ15 عامًا.

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