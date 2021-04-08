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نهاية عكس التوقعات في الموسم الثالث من الآنسة فرح

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:35 ص
بوابة الفجر
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على عكس جميع التوقعات، استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما أدعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريما الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.



كما انقلبت علياء على شادي بسبب تعنيفه لها، وقررت طرده من الفندق نهائيًا، وذلك بعدما اتحدت مع أنيسة التي تمتلك وصية كمال وهدان، والذي حرم فيها شادي من كل شيء بسبب كونه ليس ابنه، كما تمكنت أنيسة من استدراج نادين إلى غرفة شادي وهددتها بالسلاح بسبب الرسالة التي أرسلتها لسمير بصوتها وطريقتها، والتي جعلت الشرطة تشتبه في أنيسة طوال هذه الفترة.
أما ديدا وماجد فأخيرًا تزوجا رغم الظروف الجوية الصعبة، ورغم أنه اكتشف زوجته القديمة حامل في طفلة، ولكن قاما بعمل حفل الزواج بفندق شادي وهدان، وقد ألقت فرح كلمتها تعبيرًا عن سعادتها بزواجهما.
وانتهت الحلقة على ظهور آدم، أول حب في حياة فرح، والشخص الذي تركها، فقط أثناء قراءتها لجواب طارق، وجدته أمامهايبتسم ويدمع... فهل تعود إليه، هذا ما سيكشفه الموسم الرابع.



ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني لعديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.


مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.

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