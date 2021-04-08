حظك اليوم.. توقعات برج الثور 8 أبريل 2021

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توقعات برج الثور اليوم 8 أبريل 2021

انغمس فى عملك بجدٍ وإجتهاد بعيدًا عن مشاكل الآخرين، هى لقمة عيشك وأنت لا تحتاج لتذكيرك بأهميتها لتأمين نفقات أسرتك.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



