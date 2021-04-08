فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير أفشة

تحدث أحد المسئولين في الأهلي عن حقيقة وصول عرض أوروبي من أجل التعاقد مع نجم الفريق محمد مجدي أفشة في الفترة الماضية.





وأكد مصدر في جهاز كرة القدم في الأهلي أنه حتى تلك اللحظة لا توجد أية عروض للتعاقد مع أفشة سواء من أوروبا أو دول الخليج، حيث لم يصل لإدارة القلعة الحمراء أية عروض رسمية من أجل التفاوض للحصول على خدمات افشه.





وشدد المصدر على أن أفشة ليس للبيع ومن الصعب الاستغناء عنه في ظل دوره الكبير داخل صفوف المارد الأحمر وصعوبة تعويضه.





ويعتبر محمد مجدي أفشة من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في الفترة الماضية.



