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موعد مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مشاهدة مباراة إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي خاصة بعد ما حدث في لقاء الذهاب.

وتمكن فريق باريس سان جيرمان من الفوز على نظيره بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل ١٣ أبريل.

وتلعب مباراة إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

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