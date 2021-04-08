تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد غرناطة في الدوري الأوروبي





يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره غرناطه اليوم الخميس ٨ أبريل ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره غرناطة اليوم في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم ضد غرناطة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا ، ليندلوف ، ماجواير، تيليس.

خط الوسط: مكتوميناي، بوجبا، جيمس، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: كافاني، راشفورد.