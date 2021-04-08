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الكشف عن الحكم المرشح لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لطاقم تحكيم مصري وليس أجنبي.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في إطار المباراة المؤجلة في الجولة الرابعة، من الدوري المصري الممتاز، على ملعب القاهرة الدولي، يوم الأحد الموافق 18 أبريل الحالي،

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، ان الأقرب لإدارة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، الحكم الدولي محمود البنا.

وأوضح المصدر: وقع الإختيار على محمود البنا، بسبب خبرته الكبيرة في البطولات الأفريقية، بجانب إنه في المركز الأول في القائمة الدولية.

وأكد: ويعد من المرشحين أيضًا الحكم جهاد جريشة، ولكن الأزمات التي تصاحب مباريات القمة الذي يديرها، تجعل إسناده لهذه المواجهة معدومة.

وأختتم: يوجد أيضًا الثلاثي محمد معروف ومحمد عادل وأحمد الغندور على الترتيب، خلف البنا لإدارة مباراة القمة، سواء تحكيميًا او كحكم فيديو.

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