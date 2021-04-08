20 ألف كرتونة غذائية الأهالى البحر الأحمر ضمن قوافل مستقبل وطن (صور)





نظم حزب مستقبل وطن بالبحر الاحمر مبادرة "هدية الرئيس" لأهالي المحافظة تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياه كريمة ويأتى ذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وبمشاركة جميع نواب المحافظة.



ومن جانبه قال "عماد سيف الدين " امين الحزب بالمحافظة ان الحزب شارك في مبادرة حياه كريمة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم مؤكداََ ان الهدف من توزيع المواد الغذائية هو مساعده الاهالي مع حلول شهر رمضان المعظم تخفيفا عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا موجهاََ التحية لنواب المحافظة علي المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالمحافظة خصوصاََ الفئة الاكثر احتياجاََ.



فيما أكد "احمد الدقاق" امين التنظيم بالمحافظة ان الحزب قام بدعم المواد الغذائية وسيعمل علي توصيل هديه الرئيس لكل الأسر الاولي بالرعايه مؤكداََ انه سوف يتم توزيع الكرتونة الرمضانية على أهالى محافظة البحر الأحمر بكافة المدن عن طريق طرق الأبواب وذلك لمراعاة شعور أهالي المحافظة.



وحرص النائب "عبد الرحيم كمال" عضو مجلس الشيوخ علي التواجد اثناء المبادرة ومشاركة قيادات الحزب اثناء سير القوافل منذ الانطلاق حتي الوصول إلى مقر الحزب موجهاََ التهنئة لجموع المواطنين بالمحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.