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كوريا الجنوبية تسجل 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ مطلع يناير الماضي.

 

وبحسب وكالة الرقابة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنه من بين الإصابات الـ 700 الجديدة، هناك 674 حالة مصدرها محلي.

 

وتعتبر الحصيلة المسجلة اليوم قياسية منذ 7 يناير، حيث تم تسجيل 870 إصابة. وارتفعت حصيلة الخميس مقارنة بحصيلة الأربعاء، التي بلغت 668 حالة.

 

وأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 107 آلاف و598 إصابة.

 

وكانت كوريا الجنوبية، سجلت حالتي وفاة جديدتين، لتصل حصيلة الضحايا منذ بدء انتشار الفيروس إلى 1758 شخصا.

 

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