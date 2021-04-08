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بينهما بيراميدز.. فريقان يخططان لخطف فرجاني ساسي من الزمالك
الخميس 08/أبريل/2021 - 09:31 ص
حسن موسى
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أكد
خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، ومقدم البرامج في قناة النادي الأبيض، أن فريق
بيراميدز يخطط لضم فرجاني ساسي في الصيف المقبل.
وقال
الغندور خلال برنامجه "زملكاوي" عبر قناة "الزمالك":
"اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك مستمرة".
وعن
ملف فرجاني ساسي وتجديده مع الزمالك قال: "عقده ينتهي مع نادي الزمالك بنهاية
الموسم وليس بنهاية الدوري، لأن الدوري المصري سيظل مستمرًا حتى أكتوبر المقبل،
وكل دوريات العالم ستبدأ في شهر أغسطس".
وأكمل:
"هو لاعب مهم جدًا، واتحاد الكرة قد يخاطب فيفا لمد عقود بعض اللاعبين، ولا
بد من حسم الملف سريعًا خلال أسبوعين أو ثلاثة".
وأتم:
"هناك أندية مصرية تريد ساسي، ويوجد عرض من بيراميدز لـ فرجاني، والعين
الإماراتي أيضًا يفكر في اللاعب".
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