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بينهما بيراميدز.. فريقان يخططان لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
حسن موسى
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أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، ومقدم البرامج في قناة النادي الأبيض، أن فريق بيراميدز يخطط لضم فرجاني ساسي في الصيف المقبل.

 

وقال الغندور خلال برنامجه "زملكاوي" عبر قناة "الزمالك": "اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك مستمرة".

 

وعن ملف فرجاني ساسي وتجديده مع الزمالك قال: "عقده ينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم وليس بنهاية الدوري، لأن الدوري المصري سيظل مستمرًا حتى أكتوبر المقبل، وكل دوريات العالم ستبدأ في شهر أغسطس".

 

وأكمل: "هو لاعب مهم جدًا، واتحاد الكرة قد يخاطب فيفا لمد عقود بعض اللاعبين، ولا بد من حسم الملف سريعًا خلال أسبوعين أو ثلاثة".

 

وأتم: "هناك أندية مصرية تريد ساسي، ويوجد عرض من بيراميدز لـ فرجاني، والعين الإماراتي أيضًا يفكر في اللاعب".

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