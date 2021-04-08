بينهما بيراميدز.. فريقان يخططان لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، ومقدم البرامج في قناة النادي الأبيض، أن فريق بيراميدز يخطط لضم فرجاني ساسي في الصيف المقبل.

وقال الغندور خلال برنامجه "زملكاوي" عبر قناة "الزمالك": "اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك مستمرة".

وعن ملف فرجاني ساسي وتجديده مع الزمالك قال: "عقده ينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم وليس بنهاية الدوري، لأن الدوري المصري سيظل مستمرًا حتى أكتوبر المقبل، وكل دوريات العالم ستبدأ في شهر أغسطس".

وأكمل: "هو لاعب مهم جدًا، واتحاد الكرة قد يخاطب فيفا لمد عقود بعض اللاعبين، ولا بد من حسم الملف سريعًا خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وأتم: "هناك أندية مصرية تريد ساسي، ويوجد عرض من بيراميدز لـ فرجاني، والعين الإماراتي أيضًا يفكر في اللاعب".