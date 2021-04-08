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الكشف عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل بذهاب ربع نهائي الأبطال

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المرشحين لجائزة أفضل هدف في دور ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على ليفربول بنتيجة 3-1، بينما تغلب مانشستر سيتي على بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف.

وفاز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وحقق تشيلسي ثنائية أمام بورتو.

المرشحون لجائزة أفضل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

فينيسوس جونيور، ريال مدريد، الهدف الأول أمام ليفربول.



كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، هدفه أمام بوروسيا دورتموند.



ماسون مونت، تشيلسي، هدفه أمام بورتو.



كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، هدفه الثاني أمام بايرن ميونخ.

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