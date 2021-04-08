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أول تعليق رسمي من الزمالك على موقعة الترجي والمولودية المصيرية

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
حسن موسى
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قال عمرو الدرديري مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن مسئولي القلعة البيضاء يثقون في نزاهة فريق الترجي التونسي.

وأضاف الدرديري في تصريحات تلفزيونية لفضائية "الشمس" عبر برنامج "البلدوزر" عن مباراة الترجي التونسي والمولودية الجزائري في دوري أبطال إفريقيا: "الحديث كثر على تلك المباراة، الزمالك يكن كل الاحترام والتقدير لنادي الترجي".

وتابع:" كلنا ثقة في الفريق التونسي، سيلعب بعدل وسيقدم مباراة قوية، والطبيعي الترجي يفوز على المولودية".

وأتم: "المولودية خسر من الزمالك على ملعبهم، فلا يستطيع المولودية مهما كانت الظروف أن يتعادل أو يفوز على الترجي في تونس، وهذا صعب جدًا بالمنطق والطيبيعي جدًا أن الترجي بطل المجموعة يفوز باللقاء".

واختتم: "الزمالك لن يأخذ أي إجراءات بشأن مباراة الترجي والمولودية لأن كلنا ثقة في نادي الترجي الشقيق ومتأكدون سيكون هناك لعب عادل".

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