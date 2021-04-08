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حكومة أيرلندا الشمالية تستعد للاجتماع مع تصاعد أعمال الشغب

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:48 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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تستعد حكومة أيرلندا الشمالية المفوضة لإطلاعها على اندلاع أعمال عنف في الشوارع ليلا والتي تصاعدت يوم الأربعاء للاجتماع مع تجدد الاشتباكات الطائفية واستمرار الهجمات على الشرطة وإشعال النار في حافلة مخطوفة.

يأتي العنف وسط إحباط متزايد بين العديد من النقابيين الموالين لبريطانيا بسبب الحواجز التجارية الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة والتي حذر الكثيرون من أنها قد تكون شرارة لاحتجاجات عنيفة. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يشعر "بقلق عميق" من أعمال العنف التي أسفرت عن إصابة العشرات من ضباط الشرطة في الأيام الأخيرة. ودعا نظيره الأيرلندي، ميشال مارتن، دبلن ولندن وجميع الأطراف في أيرلندا الشمالية إلى العمل معًا لتخفيف التوترات واستعادة الهدوء.

وقالت ميشيل أونيل، نائبة الوزير الأولي، إن السلطة التنفيذية المفوضة في المنطقة التي تديرها بريطانيا، وهي ائتلاف إلزامي لتقاسم السلطة بقيادة قوميين أيرلنديين وخصومهم الوحدويين، ستجتمع في وقت لاحق اليوم الخميس لمناقشة الاشتباكات.

وقال أونيل من حزب شين فين القومي الأيرلندي على تويتر في وقت لاحق يوم الأربعاء " يجب أن يتوقف أولئك المتورطون في أعمال عنف وأضرار جنائية والتلاعب بشبابنا والهجمات على الشرطة ".

أشعلت حشود من الشباب في منطقة بلفاست الموالية لبريطانيا النيران في الحافلة المخطوفة في شارع مزدحم حوالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، ولم يصب السائق والركاب بأذى. ووقع الحادث بالقرب من أحد ما يسمى بـ "جدران السلام" في بلفاست التي تقسم بعض المجتمعات القومية والوحدوية الأيرلندية. قامت مجموعات كبيرة بإلقاء الألعاب النارية والطوب والقنابل الحارقة على بعضها البعض من جانبي المبنى الكبير.

ولا تزال أجزاء من المنطقة منقسمة بشدة على أسس طائفية، بعد 23 عاما من اتفاق سلام أنهى إلى حد كبير ثلاثة عقود من إراقة الدماء. يطمح العديد من القوميين الكاثوليك إلى الاتحاد مع أيرلندا بينما يريد النقابيون البروتستانت البقاء في المملكة المتحدة.

وبينما أدان سياسيون من جميع الأطراف الاشتباكات يوم الأربعاء، القت الأحزاب الرئيسية الحاكمة في إيرلندا الشمالية اللوم على بعضها البعض. اتهم شين فين وآخرون الحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP) للوزيرة الأولى أرلين فوستر بإذكاء التوترات مع معارضتهم الشديدة للحواجز التجارية الجديدة التي يشعر العديد من النقابيين أنها تمحو جزءًا من هويتهم.

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الكلمات المفتاحية

بريطانيا ايرلندا الشمالية اعمال الشغب

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