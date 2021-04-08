أسعار "الدولار" مقابل الجنيه في افتتحية تعاملات اليوم الخميس بالبنوك

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخمس 8 -4- 2021 بالبنوك في بداية تعاملاتها الصباحية، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي.

سعر الدولار اليوم الخميس 8-4-2021 :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.