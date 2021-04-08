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آرسنال يسعي لتجنب مفاجآت سلافيا براج في الدوري الأوروبي

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
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يخشى فريق أرسنال الإنجليزي من مفاجآت ضيفه سلافيا براغ التشيكي، حينما يلتقي معه في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي.

أظهر فريق سلافيا براغ قدرته على مواجهة الأندية البريطانية، بعدما تغلب على ليستر سيتي الإنجليزي ورينجرز الأسكتلندي خلال مسيرته في البطولة القارية هذا الموسم.

كما يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا على غرناطة الإسباني، الذي يقدم إداء رائعا في أول مشاركة له في بطولة الدوري الأوروبي ، ويتطلع للاستمرار في كتابة التاريخ، فيما يلتقي أياكس أمستردام الهولندي مع ضيفه روما الإيطالي، ودينامو زغرب الكرواتي مع ضيفه فياريال الإسباني.

وأطاح سلافيا بالفريقين البريطانيين خلال مشواره في البطولة خلال الموسم الحالي، لكنه لا يملك ذكريات جيدة خلال رحلته الأخيرة للعاصمة البريطانية لندن لمواجهة أرسنال، بعدما تلقى أمامه خسارة قاسية صفر / 7 في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2008، حيث كانت تلك الهزيمة هي الأقسى في تاريخه بالمسابقات القارية.

وقال ياكوب هرومادا لاعب وسط سلافيا "كنت أتمنى مواجهة أرسنال حتى في الأدوار الثلاثة السابقة. إنني معجب به منذ أن كنت طفلا. من الرائع وصولنا إلى هذا الحد في الدوري الأوروبي".

وعقب خروجه من بطولات الكأس المحلية خال الوفاض، وفي ظل احتلاله المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، واصل أرسنال مشواره في الدوري الأوروبي، حيث يحلم بتتويج تلك المسيرة من خلال الفوز باللقب القاري.

وقال ويليان لاعب وسط أرسنال "مازلنا بعيدين عن النهائي لكن الفكرة هي أن نمضي خطوة بخطوة ومباراة تلو الأخرى ولدينا مباراة صعبة أمام سلافيا".

وأضاف ويليان "لكن أمامنا بالتأكيد فرصا. نعتقد أنه يمكننا بلوغ النهائي ، نعم".

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