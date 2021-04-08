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تنفيذ إزالة 518 حالة تعدي علي النيل بمساحة 82885 متر مربع بالدقهلية

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:51 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنفيذ إزالة 518 حالة تعدي بمساحة 82885 متر مربع بنطاق مراكز ومدن محافظة الدقهلية ضمن اعمال حملات ازالة التعديات علي جانبي نهر النيل في اطار الموجة 17 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة.

واوضح المحافظ ان إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الحملات في الفترة من 20 مارس الماضي الى اليوم 7 يبلغ 518 حالة إزالة بمساحة إجمالية قدرها 82885 متر مربع بنطاق مراكز ومدن واحياء المحافظة،واضاف مختار ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع قوات الشرطة وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالدقهلية...
وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد انتهاء أعمال موجة الازالات، مؤكدا علي اهمية اعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها اولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.


وأضاف "مختار" ان تلك الموجة تأتي في اطار السياسة العامة للدولة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
تنفيذ إزالة 518 حالة تعدي علي النيل بمساحة 82885 متر مربع بالدقهلية
تنفيذ إزالة 518 حالة تعدي علي النيل بمساحة 82885 متر مربع بالدقهلية
تنفيذ إزالة 518 حالة تعدي علي النيل بمساحة 82885 متر مربع بالدقهلية
تنفيذ إزالة 518 حالة تعدي علي النيل بمساحة 82885 متر مربع بالدقهلية
تنفيذ إزالة 518 حالة تعدي علي النيل بمساحة 82885 متر مربع بالدقهلية
تنفيذ إزالة 518 حالة تعدي علي النيل بمساحة 82885 متر مربع بالدقهلية
تنفيذ إزالة 518 حالة تعدي علي النيل بمساحة 82885 متر مربع بالدقهلية
تنفيذ إزالة 518 حالة تعدي علي النيل بمساحة 82885 متر مربع بالدقهلية
تنفيذ إزالة 518 حالة تعدي علي النيل بمساحة 82885 متر مربع بالدقهلية
تنفيذ إزالة 518 حالة تعدي علي النيل بمساحة 82885 متر مربع بالدقهلية

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