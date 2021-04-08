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استمرار الزيادة في انتشار كوفيد -19 بالهند مع نقص اللقاحات

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أبلغت الهند، اليوم الخميس، عن تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 126.789 حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 حيث تكافح عدة ولايات لاحتواء زيادة ثانية في الإصابات وتشكو من نقص اللقاحات وتطالب بتوسيع التطعيمات للشباب.

وتجاوزت الإصابات اليومية، التي تجاوزت 100 ألف للمرة الأولى يوم الاثنين، تلك العلامة ثلاث مرات، وهي أكبر زيادة يومية في العالم. وفاجأ الارتفاع، الذي كان أسرع بكثير من الموجة الأولى في العام الماضي، السلطات. وتلقي الحكومة باللوم في عودة الظهور بشكل رئيسي على الازدحام والإحجام عن ارتداء الأقنعة مع إعادة فتح المتاجر والمكاتب.

أبلغت بيانات من وزارة الصحة في الهند، عن 96982 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين عشية وضحاها، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 12.7 مليون حالة.

وأظهرت البيانات أن البلاد أبلغت عن 446 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 165547 حالة. عدد الحالات في الهند هو ثالث أعلى عدد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وفي وقت سابق، سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الهند رقما قياسيا جديدا، السبت، مسجلة أعلى حصيلة منذ سبتمبر، بينما وصلت الوفيات اليومية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، حسبما أظهر إحصاء لرويترز يستند إلى بيانات من وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن الدولة الواقعة في جنوب آسيا سجلت 89129 إصابة جديدة و714 حالة وفاة. كان هذا أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ 20 سبتمبر من العام الماضي وأكبر عدد من الوفيات منذ 21 أكتوبر، وفقًا لإحصاء لرويترز. وتصاعدت حالات العدوى في الهند منذ بداية مارس، وكانت ولاية ماهاراشترا، وهي أغنى ولاياتها، موطن العاصمة المالية مومباي، الأكثر تضررا.

في وقت متأخر يوم الجمعة، حذر رئيس وزراء الولاية من إغلاق كامل للحد من العدوى إذا لم يقيد الناس تحركاتهم. وعلي صعيد اخر، أفادت فرنسا أنه يوجد 5254 شخصًا مصابا بكوفيد 19 في وحدات العناية المركزة، بزيادة 145 شخصًا في يوم واحد وأعلى زيادة يومية في خمسة أشهر.

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